В Унече установили памятник молодоженам

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-31T14:01:02+03:00

Два кольца появились у местного загса

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В Унече появился памятник молодоженам.Его установили возле местного загса на улице Октябрьской. Фотографии инсталляции выложили в соцсетях.

Памятник изображает два пресеченных кольца - символ брака.

Горожанам фигура понравилась:

- Отличная идея с кольцами! Супер.

-С каждым днем город хорошеет и хорошеет. Приятно смотреть на такую красоту, - пишут в комментариях унечане.

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ИСТОЧНИК KP.RU