2019-07-31T14:01:02+03:00
Общество

В Унече установили памятник молодоженам

Два кольца появились у местного загса
Мария Дедкова
Поделиться:
Горожанам фигура понравилась. Фото: vk.com, "Подслушано Унеча"Горожанам фигура понравилась. Фото: vk.com, "Подслушано Унеча"
Изменить размер текста:

В Унече появился памятник молодоженам.Его установили возле местного загса на улице Октябрьской. Фотографии инсталляции выложили в соцсетях.

Памятник изображает два пресеченных кольца - символ брака.

Горожанам фигура понравилась:

- Отличная идея с кольцами! Супер.

-С каждым днем город хорошеет и хорошеет. Приятно смотреть на такую красоту, - пишут в комментариях унечане.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мглинскую деревню пришел газ
Жители Брянска просят обустроить тротуары на улице Объездной
В Новозыбкове утонул 30-летний мужчина
Брянец Илья Иванюк стал бронзовым призером на чемпионате России по легкой атлетике
В Брянске по делу ТРЦ «Тимошковых» назначили новую экспертизу
Глава администрации Володарского района Николай Лучкин избавился от приставки «и.о»
Брянский боец Виталий Минаков выйдет на поединок 24 августа
В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Житель Красной Горы напал на знакомую с топором
Жителей дома на улице Ново-Советской в Брянске оставили без воды
Глава Брянска предложил открыть фотоохоту на маршрутчиков-нарушителей
В Клинцовском районе пожилой автомобилист сбил пешехода
В брянском троллейбусе пенсионерка едва не разбила голову
Брянские чиновники продолжают бороться с маршрутчиками
Жительницу Унечского района подозревают в жестоком убийство сожителя