В Унече установили памятник молодоженам
Два кольца появились у местного загса
Горожанам фигура понравилась. Фото: vk.com, "Подслушано Унеча"
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В Унече появился памятник молодоженам.Его установили возле местного загса на улице Октябрьской. Фотографии инсталляции выложили в соцсетях.
Памятник изображает два пресеченных кольца - символ брака.
Горожанам фигура понравилась:
- Отличная идея с кольцами! Супер.
-С каждым днем город хорошеет и хорошеет. Приятно смотреть на такую красоту, - пишут в комментариях унечане.
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ИСТОЧНИК KP.RU