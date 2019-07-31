2019-07-31T13:28:46+03:00
Общество

Глава администрации Володарского района Николай Лучкин избавился от приставки «и.о»

Его утвердили в должности на очередном заседании горсовета
Мария Дедкова
Поделиться:
Раньше Николай Лучкин возглавлял администрацию Новозыбковского района.Раньше Николай Лучкин возглавлял администрацию Новозыбковского района.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Главой администрации Володарского района Брянска официально стал Николай Лучкин. Его утвердили в должности на очередном заседании горсовета, которое прошло в среду, 31 июля.

Раньше Николай Лучкин возглавлял администрацию Новозыбковского района. Он покинул свою прежнюю должность после объединения Новозыбковского городского округа и района.

Также Николай Сергеевич был главой администрации Жуковского и Карачевского районов. Занимал должности заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи, председателя комитета Брянской облдумы и заместителя мэра Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мглинскую деревню пришел газ
Жители Брянска просят обустроить тротуары на улице Объездной
В Новозыбкове утонул 30-летний мужчина
Брянец Илья Иванюк стал бронзовым призером на чемпионате России по легкой атлетике
В Брянске по делу ТРЦ «Тимошковых» назначили новую экспертизу
В Унече установили памятник молодоженам
Брянский боец Виталий Минаков выйдет на поединок 24 августа
В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Житель Красной Горы напал на знакомую с топором
Жителей дома на улице Ново-Советской в Брянске оставили без воды
Глава Брянска предложил открыть фотоохоту на маршрутчиков-нарушителей
В Клинцовском районе пожилой автомобилист сбил пешехода
В брянском троллейбусе пенсионерка едва не разбила голову
Брянские чиновники продолжают бороться с маршрутчиками
Жительницу Унечского района подозревают в жестоком убийство сожителя