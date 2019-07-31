Глава администрации Володарского района Николай Лучкин избавился от приставки «и.о»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-31T13:28:46+03:00

Его утвердили в должности на очередном заседании горсовета

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Главой администрации Володарского района Брянска официально стал Николай Лучкин. Его утвердили в должности на очередном заседании горсовета, которое прошло в среду, 31 июля.

Раньше Николай Лучкин возглавлял администрацию Новозыбковского района. Он покинул свою прежнюю должность после объединения Новозыбковского городского округа и района.

Также Николай Сергеевич был главой администрации Жуковского и Карачевского районов. Занимал должности заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи, председателя комитета Брянской облдумы и заместителя мэра Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU