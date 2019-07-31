Брянский боец Виталий Минаков выйдет на поединок 24 августа
Соперником нашего земляка станет американец Хави Айяла
На счету 34-летнего брянца 21 победа и 1 поражение. Фото: www.bellator.com
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Брянский боец Виталий Минаков выйдет на октагон 24 августа. Следующий поединок он проведет против американца Хави Айялы, сообщает портал MMA Fighting*.
Напомним, в феврале этого года наш земляк проиграл французу Чейку Конго. После этого Виталий Минаков провел операции на плече и колене.
На счету 34-летнего брянца 21 победа и 1 поражение.
Что касается его соперника, то 30-летний Хави Айяла провел 18 боев, одержал 11 побед и потерпел 7 поражений.
* - ММей Файтинг
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ИСТОЧНИК KP.RU