Брянский боец Виталий Минаков выйдет на поединок 24 августа

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-31T13:10:51+03:00

На счету 34-летнего брянца 21 победа и 1 поражение. Фото: www.bellator.com

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Брянский боец Виталий Минаков выйдет на октагон 24 августа. Следующий поединок он проведет против американца Хави Айялы, сообщает портал MMA Fighting*.

Напомним, в феврале этого года наш земляк проиграл французу Чейку Конго. После этого Виталий Минаков провел операции на плече и колене.

На счету 34-летнего брянца 21 победа и 1 поражение.

Что касается его соперника, то 30-летний Хави Айяла провел 18 боев, одержал 11 побед и потерпел 7 поражений.

* - ММей Файтинг

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ИСТОЧНИК KP.RU