В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Юный велосипедист выехал на дорогу
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В Брянске на улице Волочаевской водитель иномарки сбил юного велосипедиста. ДТП произошло во вторник, 30 июля, в 17.15.
- 58-летний водитель автомобиля "Мазда 6" сбил на 12-летнего велосипедиста, который выехал из переулка Яблоневого, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - В ДТП несовершеннолетний получил ссадины обоих колен.
Медики из бригады скорой помощи осмотрели подростка и отпустили домой без назначения лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU