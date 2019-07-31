2019-07-31T12:48:33+03:00
Происшествия

В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний школьник

Юный велосипедист выехал на дорогу
Мария Дедкова
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В Брянске на улице Волочаевской водитель иномарки сбил юного велосипедиста. ДТП произошло во вторник, 30 июля, в 17.15.

- 58-летний водитель автомобиля "Мазда 6" сбил на 12-летнего велосипедиста, который выехал из переулка Яблоневого, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - В ДТП несовершеннолетний получил ссадины обоих колен.

Медики из бригады скорой помощи осмотрели подростка и отпустили домой без назначения лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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