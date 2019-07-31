Житель Красной Горы напал на знакомую с топором

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-31T12:20:28+03:00

От полицейский злоумышленник попытался скрыться в лесу

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В Красной Горе перед судом предстанет обвиняемый в угрозе убийством.

Уже судимый житель поселка поссорился со своей знакомой и напал на нее с топором.

- Злоумышленник порезал потерпевшей руку ножом, угрожал зарубить, после чего набросился на женщину с кулаками, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Когда жертве удалось вырваться и сбежать, злоумышленник также наспех собрал вещи и уехал. Задержали подозреваемого в выкопанной в лесу землянке.

Сейчас задержанный находится под стражей. За угрозу убийством и нападение ему грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU