Житель Красной Горы напал на знакомую с топором
В Красной Горе перед судом предстанет обвиняемый в угрозе убийством.
Уже судимый житель поселка поссорился со своей знакомой и напал на нее с топором.
- Злоумышленник порезал потерпевшей руку ножом, угрожал зарубить, после чего набросился на женщину с кулаками, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Когда жертве удалось вырваться и сбежать, злоумышленник также наспех собрал вещи и уехал. Задержали подозреваемого в выкопанной в лесу землянке.
Сейчас задержанный находится под стражей. За угрозу убийством и нападение ему грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU