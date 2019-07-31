Жителей дома на улице Ново-Советской в Брянске оставили без воды

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-31T12:03:29+03:00

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Жители дома №118 на улице Ново-Советской по вине управляющей компании остались без воды. К такому выводу пришла прокуратура во время проверки.

- Инженерные коммуникации многоквартирного дома нуждаются в ремонте из-за многочисленных протечек, следы которых наблюдаются в квартирах и подъезде, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На управляющую компанию ООО «Новые технологии управления» завели административное дело.

Акт прокурорского реагирования направили для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU