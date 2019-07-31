2019-07-31T11:48:46+03:00
Общество

Глава Брянска предложил открыть фотоохоту на маршрутчиков-нарушителей

Снимки Александр Хлиманков предложил отправлять в автодорожный надзор
Мария Дедкова
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О проблеме остановки коммерческого транспорта говорили на заседании коллегии по контролю пассажирских перевозок.О проблеме остановки коммерческого транспорта говорили на заседании коллегии по контролю пассажирских перевозок.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители Брянска продолжают жаловаться на работу маршрутных такси. Об этом говорили на заседании коллегии по контролю пассажирских перевозок.

Глава города Александр Хлиманков обратил внимание на проблему остановок коммерческого транспорта:

- У нас на остановочных комплексах созданы заездные карманы, куда должны заезжать и осуществлять высадку пассажиров перевозчики. К сожалению, очень часто водители маршрутных такси игнорируют это правило. Объезжают общественный транспорт, останавливаются на дороге или не доезжают до остановки... Если до жителей довести информацию, куда можно отправить заявление подкрепленное фотографией, я уверен, что каждый день там будут сотни таких фотографий.

Горожанам предложили жаловаться в государственный автодорожный надзор, который имеет право выписывать нарушителям штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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