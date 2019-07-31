2019-07-31T11:24:08+03:00
Происшествия

В Клинцовском районе пожилой автомобилист сбил пешехода

Мужчина шел по центру проезжей части
Елена РАКОВА
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Пострадавшего пешехода госпитализировали.Пострадавшего пешехода госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцовском районе 73-летний автомобилист сбил 44-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 30 июля, около восьми часов вечера на третьем километре автодороги «Клинцы-Сураж» в Клинцовском районе.

- По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал со стороны Суража в направлении Клинцов, когда сбил мужчину, - уточнили в областной Госавтоинспекции. -Пешеход двигался по центру проезжей части в попутном направлении.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшего открытый перелом голени, закрытый перелом таза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и госпитализировали его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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