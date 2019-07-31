2019-07-31T11:10:52+03:00
Происшествия

В брянском троллейбусе пенсионерка едва не разбила голову

Пожилая горожанка упала, когда водитель поворачивал направо
Елена РАКОВА
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Пенсионерка упала в брянском троллейбусе.Пенсионерка упала в брянском троллейбусе.Фото: Марина АНТОНОВА
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79-летняя брянская пенсионерка ушибла голову в троллейбусе. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 30 июля, около 9.55 на улице Авиационной.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 35-летний водитель троллейбуса ЗИУ, двигаясь от улицы Красноармейской поворачивал направо на улице Горбатова.

Во время маневра пожилая женщина упала в салоне троллейбуса. Медики диагностировали у горожанки ушиб мягких тканей головы. после оказания помощи ее отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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