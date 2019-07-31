2019-07-31T11:02:01+03:00
Общество

Брянские чиновники продолжают бороться с маршрутчиками

Градоначальники пытаются через суд отобрать у перевозчиков лицензии
Елена РАКОВА
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У брянского перевозчика забрали Свидетельство на маршрут №36.У брянского перевозчика забрали Свидетельство на маршрут №36.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается "чистка" среди коммерческих перевозчиков. Чтобы упорядочить работу маршрутчиков, мэрия вместе с надзорными органами контролирует исполнение условий, предписанных свидетельствами об осуществлении перевозок и муниципальными контрактами.

- На недобросовестных перевозчиков отдел по транспорту подает в суд, - рассказали за заседании в мэрии. - В этом году в Арбитражный суд Брянской области мы направили иски о прекращении действия Свидетельств на право осуществления перевозок по маршрутам №№76, 99, 38, 36, 28 и 29. В отношении перевозчика Махотина разбирательство продолжается. В отношении перевозчика Максименкова суд требования горадминистрации удовлетворил и лишил его Свидетельства на маршрут №36. Предприниматель Саможенов признал свою вину и пообещал больше не нарушать закон. У перевозчика Киселева суд забрал Свидетельство на маршрут №29, но оставил ему 28-й маршрут, при условии, что на нем будут добросовестно работать.

При этом в мэрии заверяют, что не преследуют цели лишить перевозчиков Свидетельств. А собираются наладить качественное транспортное обслуживание населения в соответствии со всеми требованиями законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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