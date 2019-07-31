2019-07-31T10:48:04+03:00
Происшествия

Жительницу Унечского района подозревают в жестоком убийство сожителя

Женщину намерены взять под арест
Елена РАКОВА
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Жительница Унечского района ответит за убийство возлюбленного.Жительница Унечского района ответит за убийство возлюбленного.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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40-летнюю жительницу Унечского района подозревают в жестоком убийстве 43-летнего сожителя. По факту преступления следователи завели уголовное дело.

По версии следствия, поздно вечером 28 июля женщина и ее 43-летний сожитель, находясь у себя дома, начали обмениваться взаимными претензиями и оскорблениями.

- Возникла ссора, в пылу которой подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила им сожителя в живот, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Через сутки мужчина от полученных ран умер в больнице.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемой. За убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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