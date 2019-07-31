Пенсионерка из Погарского района пойдет под суд за махинации с выплатами

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-31T10:40:04+03:00

Как считают правоохранители, женщина девять лет получала пенсию сразу в двух государствах

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Жительница Погарского района пойдет под суд за махинации с пенсией. Как считают правоохранители пенсионерка, у которой есть как российское, так и молдавское гражданство, незаконно получила почти миллион рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье: мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. Нарушение закона обнаружили во время прокурорской проверки.

- По версии следствия, девять лет, с января 2009 года по октябрь 2018 года женщина, получала российскую трудовую пенсию по старости, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом она скрыла от Пенсионного фонда, что получает пенсию еще и в другом государстве. За это время она незаконно получила немногим более 929 тысяч рублей.

Расследование этого дела уже закончено, в ближайшее время его начнет рассматривать суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU