Работникам новозыбковского завода задолжали больше 22 миллионов рублей
Работникам новозыбковского машиностроительного завода задолжали больше 22 миллионов рублей. Выяснилось это во время прокурорской проверки. Зарплату 1400 сотрудников предприятия не получали весь июнь и половину мая.
- Прокурор потребовал от руководителя предприятия устранить нарушения прав работников, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также инициировал его привлечение к административной ответственности за частичную невыплату зарплаты сотрудникам.
После вмешательства правоохранителей, работникам уже выплатили 19 миллионов рублей долга.
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ИСТОЧНИК KP.RU