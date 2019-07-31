2019-07-31T10:21:24+03:00
Общество

Работникам новозыбковского завода задолжали больше 22 миллионов рублей

Зарплату сотрудникам не платили в мае и июне
Елена РАКОВА
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Сотрудникам завода руководство еще должно заплатить три миллиона рублей.Сотрудникам завода руководство еще должно заплатить три миллиона рублей.Фото: Елена РАКОВА
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Работникам новозыбковского машиностроительного завода задолжали больше 22 миллионов рублей. Выяснилось это во время прокурорской проверки. Зарплату 1400 сотрудников предприятия не получали весь июнь и половину мая.

- Прокурор потребовал от руководителя предприятия устранить нарушения прав работников, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также инициировал его привлечение к административной ответственности за частичную невыплату зарплаты сотрудникам.

После вмешательства правоохранителей, работникам уже выплатили 19 миллионов рублей долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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