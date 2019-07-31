Жителю Жирятинского района грозит срок за отказ платить алименты

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-31T10:15:14+03:00

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На жителя Жирятинского района завели уголовного дела за невыплату алиментов своему ребенку. Мужчина не перечислял деньги с 2015 года.

- Должник, будучи трудоспособным, без уважительных причин не выплачивал алименты, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В прошлом году за уклонение от уплаты алиментов его привлекли к административной ответственности. Но после этого мужчина так и не устроился на работу и не попытался оказать другую материальную помощь своему ребенку. В итоге он задолжал по алиментам больше 400 тысяч рублей.

В действиях брянца прокуратура усмотрела преступление и завела на него дело по статье "неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно". Правоохранители будут следить за расследованием этого дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU