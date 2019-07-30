В Бежице обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В Бежицком районе Брянска обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О находках в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области сообщили днем во вторник, 30 июля.
- Взрывоопасные предметы обнаружили на улице Шоссейной, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На место обнаружения выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.
В 17.45 спасатели изъяли и обезвредили семь артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров и два артснаряда калибра 37 миллиметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU