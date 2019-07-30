Житель Суземки отправится подметать улицы за интим с 15-летней школьницей

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-30T18:09:21+03:00

27-летний мужчина знал, что его возлюбленной всего 15 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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Жителя Суземки приговорили к 180 часам обязательных работ за интим с несовершеннолетней.

27-летний мужчина знал, что его возлюбленной всего 15 лет. Но тем не менее вступил с ней в сексуальную связь, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Районный суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU