Житель Суземки отправится подметать улицы за интим с 15-летней школьницей
Приговор суда пока не вступил в законную силу
27-летний мужчина знал, что его возлюбленной всего 15 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителя Суземки приговорили к 180 часам обязательных работ за интим с несовершеннолетней.
27-летний мужчина знал, что его возлюбленной всего 15 лет. Но тем не менее вступил с ней в сексуальную связь, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Районный суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU