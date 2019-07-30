Житель Клинцовского района пойдет под суд за избиение матери-пенсионерки
Теперь ему грозит до трех лет колонии
Уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Клинцовском районе будут судить местного жителя, который систематически избивал свою престарелую мать.
44-летний мужчина пьяным бил свою 71-летнюю родственницу по рукам, ногам и другим частям тела. Теперь ему предъявили обвинение по статье "Истязание", сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья. Клинчанину грозит до трех лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU