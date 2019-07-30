Бывший инженер брянского кинотеатра провернул аферу на 370 тысяч рублей
В Брянске бывшего инженера кинотеатра «Победа» осудили за мошенничество.
В суде выяснили, что летом 2013 года сотрудник заключил фиктивные договоры на выполнение ремонта крыши кинотеатра с коммерческой фирмой.
- Злоумышленник проставил подписи от имени директора юридического лица и печати общества в документах, содержащих заведомо завышенные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Путем обмана он похитил 370,9 тысячи рублей.
Во время рассмотрения дела брянец полностью возместил ущерб.
Суд учел это и приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU