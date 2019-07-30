2019-07-30T15:38:40+03:00
Общество

На станции Брянск-2 задержали 35 тонн сухого молока из Беларуси

Путаница в документах насторожила Россельхознадзор
Мария Дедкова
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Все молоко арестовали и поместили на хранение до выяснения всех обстоятельств дела.Все молоко арестовали и поместили на хранение до выяснения всех обстоятельств дела.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На днях на железнодорожном вокзале в Брянске задержали контейнер с сухим молоком.

В документах значилось, что ООО «Торговый дом «Юником» из Казани заказал доставку молока до станции Благовещенск.

Но по другим документам грузоотправителем является ООО «Брянская Складская Компания Логистикс». А производителем - белорусский молочный комбинат.

Россельхознадзор еще в 2017 году ввел временные ограничения на поставки продукции, произведенной данным предприятием.

Произошла путаница и с получателем. По другим документам им оказалось предприятие из Казахстана, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Все молоко арестовали и поместили на хранение до выяснения всех обстоятельств дела.

Сотрудники Россельхознадзора передали все бумаги полицейским, чтобы те провели проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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