2019-07-30T15:04:10+03:00
Происшествия

В Сельцо неизвестный автомобиль сбил велосипедистку и уехал

По факту ДТП проводят проверку
Мария Дедкова
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Пожилая женщина ехала на велосипеде и ее зацепил проезжающий автомобиль.Пожилая женщина ехала на велосипеде и ее зацепил проезжающий автомобиль.Фото: Сергей ГАПОН
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В Сельцо неизвестный автомобилист сбил пенсионерку. Об этом сообщили медики утром 29 июля из Сельцовской городской больницы. К ним с переломом руки обратилась 70-летняя женщина. Она пояснила, что травму получила около девяти утра на перекрестке улицы Лягина и переулка 22 Партсъезда.

- Пожилая женщина ехала на велосипеде и ее зацепил проезжающий автомобиль, который с места ДТП скрылся, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - По факту ДТП проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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