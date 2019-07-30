В Сельцо неизвестный автомобиль сбил велосипедистку и уехал
По факту ДТП проводят проверку
Пожилая женщина ехала на велосипеде и ее зацепил проезжающий автомобиль.Фото: Сергей ГАПОН
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В Сельцо неизвестный автомобилист сбил пенсионерку. Об этом сообщили медики утром 29 июля из Сельцовской городской больницы. К ним с переломом руки обратилась 70-летняя женщина. Она пояснила, что травму получила около девяти утра на перекрестке улицы Лягина и переулка 22 Партсъезда.
- Пожилая женщина ехала на велосипеде и ее зацепил проезжающий автомобиль, который с места ДТП скрылся, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - По факту ДТП проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU