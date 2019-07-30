Обновленный Майский парк в Брянске откроют ко Дню города

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-30T14:33:20+03:00

В Майском парке будет оборудован и первый в городе скейт-парк. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Работы в Майском парке в Брянске завершат к началу сентября. Об этом сообщил подрядчик на выездном совещании руководству города и области.

На ремонт Майского парка выделили больше 90 миллионов рублей. На данный момент уже выполнили почти половину работ по укладке тротуарной плитки на парковых аллеях, продолжается выравнивание газонов. Строители ведут подготовку основания под свето-музыкальный фонтан, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Кроме того, начался ремонт летней эстрады, здесь полностью обновят сцену и летний зрительный зал. В Майском парке будет оборудован и первый в городе скейт-парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU