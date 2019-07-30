В Брянске на улице Харьковской стройматериалы чуть не упали на прохожих

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-30T13:46:10+03:00

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В Брянске жители улицы Харьковской пожаловались на строительные материалы на крыше дома №13. Дело в том, что доски грозили упасть на прохожих. Но опасное место строители не огородили.

Прокуратура Бежицкого района выехала на место и провела проверку.

- Подрядная организация не выделила безопасная для прохода зону, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Строительные материалы и мусор представляли угрозу причинения жизни и здоровью граждан, а также уничтожению или повреждению их имущества.

Поэтому подрядчику велели устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU