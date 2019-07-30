На подготовку брянских школ и детсадов к отопительному сезону потратят 4,8 миллиона рублей
На подготовку школ и детских садов Брянска к новому отопительному сезону выделили 4,8 миллиона рублей.
На деньги из городского бюджета в образовательных учреждениях проведут ремонт.
Почти 3,5 миллиона потратили на промывку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения зданий. Эти работы уже завершили. Сейчас школы и детсады оформляют паспорта готовности, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В управлении образования отметили, что у образовательных учреждений нет задолженности за тепло, а расчеты с энергетиками проводят вовремя.
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ИСТОЧНИК KP.RU