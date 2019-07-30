На подготовку брянских школ и детсадов к отопительному сезону потратят 4,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-30T14:23:14+03:00

На эти деньги в учреждениях проведут ремонт

Изменить размер текста: A A

На подготовку школ и детских садов Брянска к новому отопительному сезону выделили 4,8 миллиона рублей.

На деньги из городского бюджета в образовательных учреждениях проведут ремонт.

Почти 3,5 миллиона потратили на промывку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения зданий. Эти работы уже завершили. Сейчас школы и детсады оформляют паспорта готовности, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В управлении образования отметили, что у образовательных учреждений нет задолженности за тепло, а расчеты с энергетиками проводят вовремя.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU