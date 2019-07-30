В двух брянских магазинах задержали дебоширов
На днях в Брянской области задержали двух хулиганов, устроивших дебош в магазинах.
В Брянске сотрудники Росгвардии получили сообщение о сигнале «Тревога» в гипермаркете «Линия».
Там, оказался пьяный мужчина, который в торговом зале разбрасывал товар. На замечание сотрудников охраны магазина он не реагировал и бил их руками и ногами.
Во время задержания хулиган оскорблял и отбивался от сотрудников Росгвардии. Дебошира передали прибывшему наряду полиции.
Похожий случай произошел в Дятькове на улице Ленина, рассказывают в пресс-службе Росгвардии по Брянской области. Здесь задержали 32-летнего местного жителя, который стащил товары с прилавка и пытался скрыться.
Нарушителя также передали правоохранителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU