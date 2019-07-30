В Брянске просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Авиационной

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-30T12:36:39+03:00

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Брянские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Авиационной. Автоавария произошла около половины первого ночью третьего июля.

- По версии следствия, в районе дома № 32 по улице Авиационной водитель автомобиля ВАЗ-11183 сбил на 37-летнего пешехода, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Пострадавший мужчина получил травмы различной степени тяжести.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6 либо позвонить по телефонам: (4832) 67-03-91, 67-03-61, 67-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU