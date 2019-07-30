У жительницы Карачевского района мошенники за полгода выманили миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-30T11:57:29+03:00

Женщина поверила. что ей положена баснословная компенсация, за которую нужно заплатить налоги

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На днях 52-летняя жительница Карачевского района написала заявление в полицию. По словам женщины, мошенники выманили у нее миллион рублей. Все началось в в декабре прошлого года. Женщине позвонил якобы «сотрудник министерства юстиции».

- Собеседника интересовало, не покупала ли женщина БАДы определенного производителя, которые так и не помогли, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Получив утвердительный ответ, звонивший сообщил, что руководство компании-производителя задержано. А жительнице Карачева, как и другим обманутым покупателям, полагается внушительная компенсация.

Следующие несколько месяцев с женщиной связывались сотрудники «министерства», «комитета» и «адвокатских фирм». Для получения компенсации в пять миллионов рублей от нее требовали оплатить разнообразные услуги и налоги. Женщина пыталось было возражать, мол, у нее нет столько денег. Но собеседники просили взять в долг у знакомых или оформить кредит.... За полгода потерпевшая перевела миллион рублей. После очередного звонка с извещением о необходимости оплатить «самый последний взнос» женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Сейчас полицейские уточняют детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU