2019-07-30T11:27:53+03:00
Общество

В Брянске задержали жителя Челябинска с кинжалом, спрятанным в трости

Холодное оружие обнаружили сотрудники таможни
Елена РАКОВА
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Клинок был спрятан в трости.Клинок был спрятан в трости.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Брянские таможенники обнаружили у жителя Челябинска замаскированное холодное оружие. Мужчина ехал в поезде «Кишинев - Москва». Во время досмотра пассажиров таможенников заинтересовала необычная трость одного из них.

– Внимание инспектора привлекла трость с массивной рукоятью, выполненной в виде змеи, – рассказал исполняющий обязанности начальника поста Марат Шамсиев. – Оказалось, что это - замаскированное холодное оружие с клинком кинжального типа. Для провоза такого оружия необходимо иметь специальное разрешение, которого у гражданина России не оказалось.

Клинок таможенники изъяли, а на жителя Челябинской области завели дела об административных правонарушениях за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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