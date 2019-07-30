В Брянске задержали жителя Челябинска с кинжалом, спрятанным в трости
Брянские таможенники обнаружили у жителя Челябинска замаскированное холодное оружие. Мужчина ехал в поезде «Кишинев - Москва». Во время досмотра пассажиров таможенников заинтересовала необычная трость одного из них.
– Внимание инспектора привлекла трость с массивной рукоятью, выполненной в виде змеи, – рассказал исполняющий обязанности начальника поста Марат Шамсиев. – Оказалось, что это - замаскированное холодное оружие с клинком кинжального типа. Для провоза такого оружия необходимо иметь специальное разрешение, которого у гражданина России не оказалось.
Клинок таможенники изъяли, а на жителя Челябинской области завели дела об административных правонарушениях за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU