2019-07-30T10:52:49+03:00
Общество

В Клетне магазину запретили торговать сигаретами возле детской спортшколы

А директора торговой точки оштрафовали за нарушение.
Елена РАКОВА
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По решению суда в магазине запрещено торговать сигаретами.По решению суда в магазине запрещено торговать сигаретами.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Клетне запретили продавать сигареты в магазине возле детско-юношеской спортивной школы. Инициатором запрета выступила прокуратура. На такие меры правоохранители пошли после того, как администрация магазине не выполнила постановление прокурора, запрещающее торговать табаком.

- В сентябре прошлого года по постановлению прокурора за реализацию табачной продукции директора магазина привлекли к административной ответственности за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями и оштрафовали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Несмотря на ограничение директор магазина в мае этого года года вновь допустила продажу табачных изделий. За что по постановлению прокурора ее снова оштрафовали.

Прокурор района также подал иск в суд. В нем правоохранитель потребовал запретить торговать табаком в этой торговой точке, которая находится по соседству с образовательной организацией. Суд требования прокурора удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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