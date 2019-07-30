2019-07-30T10:49:42+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Александра Степченко

76-летний мужчина ушел из дома 29 июля
Мария Дедкова
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Как сообщают волонтеры-поисковики, пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"Как сообщают волонтеры-поисковики, пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянской области пропал 76-летний пенсионер. Александр Степченко ушел из дома в деревне Садовая, что в Суражском районе, в понедельник 29 июля и до сих пор не вернулся.

Как сообщают волонтеры-поисковики, пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза.

Был одет в серо-зеленую камуфляжную куртку, черные спортивные штаны, сине-серую клетчатую рубашку, светло-серую кепку. Обут - в черные резиновые сапоги.

Если вы знаете, где находится Александр Степченко, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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