В Брянской области ищут пропавшего Александра Степченко
В Брянской области пропал 76-летний пенсионер. Александр Степченко ушел из дома в деревне Садовая, что в Суражском районе, в понедельник 29 июля и до сих пор не вернулся.
Как сообщают волонтеры-поисковики, пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза.
Был одет в серо-зеленую камуфляжную куртку, черные спортивные штаны, сине-серую клетчатую рубашку, светло-серую кепку. Обут - в черные резиновые сапоги.
Если вы знаете, где находится Александр Степченко, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU