Дятьковские коммунальщики незаконно сбросили сточные воды в пруд
Сотрудника дятьковского коммунального предприятия наказали за незаконный сбор сточных вод в пруд.
Нарушение обнаружил природоохранный прокурор во время проверки работы дятьковского канализационного хозяйства.
Как установили во время проверки, в апреле муниципальное предприятие сбросило сточные воды из канализационного самотечного коллектора в пруд Парковский в Дятькове.
- Прокурор возбудил дело об административном правонарушении на начальника участка водопроводно-канализационных сетей предприятия, - уточнилив пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После его рассмотрения Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области оштрафовал должностное лицо на десять тысяч рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу.
А от руководителя предприятия потребовали устранить нарушения. Коммунальщики сделали это еще во время прокурорской проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU