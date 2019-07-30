2019-07-30T10:42:14+03:00
Общество

Дятьковские коммунальщики незаконно сбросили сточные воды в пруд

За это наказали сотрудника предприятия
Елена РАКОВА
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Дятьковские коммунальщики слили сточные воды в пруд.Дятьковские коммунальщики слили сточные воды в пруд.Фото: Елена РАКОВА
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Сотрудника дятьковского коммунального предприятия наказали за незаконный сбор сточных вод в пруд.

Нарушение обнаружил природоохранный прокурор во время проверки работы дятьковского канализационного хозяйства.

Как установили во время проверки, в апреле муниципальное предприятие сбросило сточные воды из канализационного самотечного коллектора в пруд Парковский в Дятькове.

- Прокурор возбудил дело об административном правонарушении на начальника участка водопроводно-канализационных сетей предприятия, - уточнилив пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После его рассмотрения Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области оштрафовал должностное лицо на десять тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.

А от руководителя предприятия потребовали устранить нарушения. Коммунальщики сделали это еще во время прокурорской проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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