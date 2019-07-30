2019-07-30T10:34:31+03:00
Общество

Для брянского дворца единоборств заканчивают забивать сваи

Ход работ проверило руководство региона
Мария Дедкова
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Стройка началась в июле.Стройка началась в июле.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске началось строительство дворца единоборств. Первый этап - забивание свай - подходит к концу.

Об этом рассказал подрядчик руководству региона во время выездного совещания.

22 марта был заложен памятный камень в основание дворца. Однако стройка началась только 8 июля.

По проекту в новом дворце за соревнованиями смогут следить около четырех тысяч зрителей. В здании, как рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области, расположатся тренировочные и многофункциональные залы, в том числе баскетбольная, волейбольная и теннисная площадки, ресторан,конференц-зал, бассейн, гостиница и прачечная.

Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что на днях на стройку выйдут еще больше 100 рабочих. Это позволит увеличить темпы работы.

Напомним, этот масштабный объект должны сдать в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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