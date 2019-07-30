В страшном ДТП на трассе в Новозыбковском районе погиб 27-летний автомобилист

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-30T10:15:39+03:00

По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем "Рено Кангоу" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: vk.com, Автоклуб Новозыбков

Еще одного человека госпитализировали

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП произошло в понедельник, 30 июня, в Новозыбковском районе. Около часа дня на 204-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» столкнулись два автомобиля.

- По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем "Рено Кангоу" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Здесь машина столкнулась с ВАЗом-21124 под управлением 27-летнего водителя.

В ДТП водитель ВАЗа погиб. Водитель иномарки получил перелом бедра и рану плеча. Его госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU