В Брянской области ищут пропавшего грибника

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-29T18:13:12+03:00

По данным родственников, Константин Бочаров отправился в лес. Фото: "Лиза Алерт" Брянск"

Константин Бочаров ушел из дома 26 июля и до сих пор не вернулся

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В брянской области ищут пропавшего Константина Бочарова. 65-летний пенсионер ушел из дома в селе Костеничи, что в Суражском районе, еще 26 июля. До сих пор пожилой мужчина не вернулся, сообщают добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск.

По данным родственников, Константин Бочаров отправился в лес.

Приметы пропавшего: нет большого пальца на правой руке, рост около 182 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы и голубые глаза.

Был одет в комбинезон и куртку защитного цвета. На голове панама коричневого цвета. Был обут в серые резиновые сапоги. С собой нес рюкзак защитного цвета.

Если вы знаете, где находится Константин Бочаров, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU