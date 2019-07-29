23-летнюю жительницу Навлинского района осудили за сбыт фальшивых денег

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-29T17:55:35+03:00

Суд назначил виновной наказание - два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Фото: Иван ВИСЛОВ

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23-летнюю жительницу Навлинского района признали виновной в сбыте фальшивых денег.

В суде установили, что осенью прошлого года девушка вместе с подельниками расплатились тремя ненастоящими купюрами.

Расплачивались ими злоумышленники в небольших магазинах в поселке Белые Берега, где нет видеонаблюдения. При этом, девушке дважды отводилась роль наблюдателя и один раз - роль сбытчицы.

- Во время расследования жительница Навлинского района свою вину признала и согласилась сотрудничать, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому ее уголовное дело рассмотрели в особом порядке.

Суд назначил виновной наказание - два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU