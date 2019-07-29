В Брянске отпразднуют День Воздушно-десантных войск

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-29T16:57:30+03:00

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В пятницу, 2 августа, в Брянске отметят День Воздушно-десантный войск Российской Федерации.

В 10.00 на площади Партизан десантники, их семьи и почетные гости станут участниками митинга, посвященного дню образования ВДВ, уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Затем участники праздника пройдут колонной, во главе которое проедет БТР, по проспекту Ленина к памятнику «Круговая оборона». Там десантники возложат цветы и почтят память погибших сослуживцев минутой молчания.

Продолжатся торжества за понтонным мостом в районе Набережной. Там пройдет концерт для «сильных духом» ребят «в голубых беретах». А все желающие смогут помериться силой и стать участниками различных конкурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU