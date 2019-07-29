СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-29T16:48:02+03:00

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Жительнице Брянской области вернули шестилетнюю дочь. Девочка в последнее время росла в приемной семье. Дело в том, что ранее мать девочки выслали из Белоруссии, где она жила.

- При этом ее несовершеннолетние дети - 16-летний сын и 6-летняя дочка - остались в Белоруссии, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - По решению суда мать девочки признали ограниченно дееспособной. Брат и сестра получили статус детей, оставшихся без попечения родителей. Старший сын решил продолжить учебу в аграрном колледже Беларуси, был переведен на полное государственное обеспечение. Дочку органы опеки отдали в приемную семью.

В Брянской области мать детей оказалась без жилья, работы и средств к существованию, но ее главной целью было желание вернуть свою дочь.

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина встретилась с мамой девочки , после чего обратилась в органы опеки Республики Беларусь с документами, обосновывающими обязанность Республики Беларусь вернуть несовершеннолетнего ребенка в Россию.

В итоге девочку решили вернуть матери. Малышку встречали пограничном пункте в Клинцовском районе мать и детский омбудсмен.

Для матери и девочки уже подыскали дом - в Лопатенском сельском поселении. Женщине нашли работу в фермерском хозяйстве. Привезли мебель в дом, канцтовары для подготовки девочки к школе.

За ситуацией в семье продолжат следить. Впереди еще много нерешенных вопросов: в установлении статуса матери, регистрации, прохождении медицинского обследования ребенком, зачислении ребенка в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU