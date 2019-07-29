В Брянске завершается ремонт дороги на улице Рылеева

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-29T16:25:40+03:00

А на улице Красный Маяк еще готовятся укладывать асфальт

Изменить размер текста: A A

В Володарском районе города Брянска ремонтируют три улицы. На улице Рылеева работы почти завершили. Здесь нанесли новую дорожную разметку.

На улице Красный Маяк рабочие ведут последние приготовления перед началом укладки асфальта, рассказывают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

А вот на улице Абашева работы завершили больше, чем на 75 процентов. Но к качеству есть вопросы у специалистов. Нарушения потребовали устранить к началу августа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU