2019-07-29T15:06:28+03:00
Общество

Умер бывший прокурор Брянска Евгений Колесников

Ему было 76 лет
Мария Дедкова
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Евгений Колесников умер 27 июля.Евгений Колесников умер 27 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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27 июля умер бывший прокурор Брянска. Евгению Колесникову было 76 лет.

Евгений Артемьевич - уроженец Клинцов. Он почти 28 лет своей жизни посвятил службе в органах прокуратуры, рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сначала он работал следователем прокуратуры Советского района, затем помощником прокурора района, прокурором отдела общего надзора прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора и прокурором Брянского района, старшим помощником прокурора области по кадрам. С 1988 года по 1998 год занимал должность прокурора города Брянска. С этой должности вышел в отставку.

Коллектив прокуратуры Брянской области скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Артемьевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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