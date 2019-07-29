Умер бывший прокурор Брянска Евгений Колесников

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-29T15:06:28+03:00

Ему было 76 лет

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27 июля умер бывший прокурор Брянска. Евгению Колесникову было 76 лет.

Евгений Артемьевич - уроженец Клинцов. Он почти 28 лет своей жизни посвятил службе в органах прокуратуры, рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сначала он работал следователем прокуратуры Советского района, затем помощником прокурора района, прокурором отдела общего надзора прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора и прокурором Брянского района, старшим помощником прокурора области по кадрам. С 1988 года по 1998 год занимал должность прокурора города Брянска. С этой должности вышел в отставку.

Коллектив прокуратуры Брянской области скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Артемьевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU