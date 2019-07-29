У Комаричей появился официальный герб

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-29T14:29:18+03:00

Так выглядит официальный герб Комаричей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Его утвердили на заседании геральдического совета

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Поселок Комаричи получил официальный герб. Его утвердили на заседании геральдического совета, которое прошло 26 июля в правительстве региона.

Представителю поселка вручили свидетельство о регистрации герба и флага в государственном геральдическом регистре России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, гербы и флаги всех восьми муниципалитетов Комаричского района внесли в государственный геральдический регистр.

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ИСТОЧНИК KP.RU