Брянские дороги обследует спецлаборатория
Качество брянских дорог проверит специальная передвижная лаборатория. Об этом рассказали на рабочем совещании при губернаторе Александре Богомазе.
В этом году на Брянщине активно ремонтируют магистрали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Всего в регионе в этом году будет построено и капитально отремонтировано 630 километров дорог. Особе внимание - контролю состояния и качества магистралей. Для этого в купят передвижную дорожную лабораторию.
Спецтехиника приедет в наш регион в конце августа. Лаборатория будет проверять брянские дороги на колейность, дефекты, ровность и прочность.
С ее помощью можно будет сравнить состояние дорог до и после ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU