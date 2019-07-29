Брянские дороги обследует спецлаборатория

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-29T13:53:48+03:00

Новая техника должна появиться в нашем регионе в во второй половине августа

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Качество брянских дорог проверит специальная передвижная лаборатория. Об этом рассказали на рабочем совещании при губернаторе Александре Богомазе.

В этом году на Брянщине активно ремонтируют магистрали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Всего в регионе в этом году будет построено и капитально отремонтировано 630 километров дорог. Особе внимание - контролю состояния и качества магистралей. Для этого в купят передвижную дорожную лабораторию.

Спецтехиника приедет в наш регион в конце августа. Лаборатория будет проверять брянские дороги на колейность, дефекты, ровность и прочность.

С ее помощью можно будет сравнить состояние дорог до и после ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU