Брянские призывники стали новобранцами Преображенского и Семеновского полков

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-29T12:39:38+03:00

Они уже приняли присягу

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Брянские призывники вступили в число новобранцев Преображенского и Семеновского полков, а также салютного дивизиона Западного военного округа.

Присягу молодые люди принимали 27 июля в Музее Победы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. По сложившейся традиции призывники приносят клятву верности в музее уже более 20 лет.

К слову, в этом году в Преображенском и Семеновском полку, кроме брянцев, будут служить солдаты из Москвы,Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и других областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU