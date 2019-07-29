В Мглинском районе закончили ремонт трассы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-29T12:18:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области продолжается ремонт дорог. В Мглинском районе досрочно завершили укладку асфальта на трассе.

Работы вели на автодороге Брянск - Мглин, рассказывают в правительстве Брянской области. Протяженность отремонтированного участка составила 0,9 километра.

По контракту ремонт должны были завершить в конце сентября. Но подрядчик управился раньше. На данный момент специалисты проводят приемку объекта.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU