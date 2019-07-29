В Мглинском районе закончили ремонт трассы
Работы завершили досрочно
На данный момент специалисты проводят приемку объекта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянской области продолжается ремонт дорог. В Мглинском районе досрочно завершили укладку асфальта на трассе.
Работы вели на автодороге Брянск - Мглин, рассказывают в правительстве Брянской области. Протяженность отремонтированного участка составила 0,9 километра.
По контракту ремонт должны были завершить в конце сентября. Но подрядчик управился раньше. На данный момент специалисты проводят приемку объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU