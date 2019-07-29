В Дятькове сирота добился квартиры через суд

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-29T12:08:07+03:00

Молодой человек ждал своего жилья почти 10 лет

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В Дятькове только после судебного разбирательства 27-летний сирота получил положенную по закону квартиру.

Молодой человек обратился за помощью к правоохранителям. Они провели проверку.

- Заявитель с 15 лет остался без попечения родителей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В 2010 году молодой человек окончил профессиональное училище, но органы местного самоуправления не приняли меры по защите его жилищных прав.

Квартиру парень так и не получил. Поэтому прокурору района пришлось обратиться в суд.

После этого чиновники вручили сироте ключи от однокомнатной квартиры площадью 33,9 квадратных метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU