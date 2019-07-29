В Дятькове сирота добился квартиры через суд
В Дятькове только после судебного разбирательства 27-летний сирота получил положенную по закону квартиру.
Молодой человек обратился за помощью к правоохранителям. Они провели проверку.
- Заявитель с 15 лет остался без попечения родителей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В 2010 году молодой человек окончил профессиональное училище, но органы местного самоуправления не приняли меры по защите его жилищных прав.
Квартиру парень так и не получил. Поэтому прокурору района пришлось обратиться в суд.
После этого чиновники вручили сироте ключи от однокомнатной квартиры площадью 33,9 квадратных метра.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU