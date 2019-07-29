Брянцам пообещали аномальное похолодание

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-29T11:29:49+03:00

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В Брянскую область идет похолодание. В последние дни июля температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 днем. Причиной тому, как сообщают в Гидрометцентре России, циклон с Баренцева моря. Он открывает дорогу для арктического воздуха на север, а затем и в центральные области, к которым относится и Брянщина.

Понижение температуры в северных областях состоялось уже в воскресенье, а в более южных районах его ожидают на этой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU