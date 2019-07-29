Высшее образование в Брянске предложили сделать бесплатным

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-29T10:50:27+03:00

Борис Пайкин совместно с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме работает над разработкой законопроекта о бесплатном образовании в приграничных регионах.

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Сделать высшее образование полностью бесплатным для студентов, обучающихся в приграничных регионах, предложили в нижней палате парламента. Инициативу выдвинули депутаты от ЛДПР, зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов и брянский депутат Госдумы Борис Пайкин.

В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Борис Чернышов обосновывает предложение тем, что при выборе вуза абитуриенты ориентируются на более качественное высшее образование и перспективу дальнейшего трудоустройства. Ради этого родители молодых людей готовы отдать все свои сбережения или всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы их ребенок учился за счет государственного бюджета.

Сделав бесплатным высшее образование в приграничных регионах, можно не только повысить его привлекательность, но и способствовать тому, что после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать.

Комментируя новую законодательную инициативу, Борис Пайкин отметил: «Бесплатное высшее образование в Брянской области будет способствовать тому, чтобы наша молодежь оставалась в своём родном регионе, а не разъезжалась по стране в поисках бесплатной квоты. В настоящее время мы с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме совместно работаем над разработкой законопроекта о бесплатном образовании в приграничных регионах».

ИСТОЧНИК KP.RU