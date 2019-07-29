«Динамо-Брянск» проиграло «Калуге» и вылетело из борьбы за кубок России
Единственный мяч соперники забили под конец игры
Автором единственного мяча стал Юрий Дубровин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Брянское «Динамо» проиграло «Калуге» в матче 1/128 финала кубка России по футболу. Встреча прошла на брянском стадионе в воскресенье, 28 июля.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. Соперники не хотели рисковать. Во втором тайме сине-белые оказалась в меньшинстве. Предупреждение получил Валерий Сорокин.
На 80-й минуте соперники забили единственный и решающий гол. Его автором стал Юрий Дубровин.
Итог встречи - 0:1. Таким образом, брянское «Динамо» выбыло из борьбы за кубок.
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ИСТОЧНИК KP.RU