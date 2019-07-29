В Сураже построят завод за 10 миллиардов рублей
Его возведение займет около двух лет
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В Сураже в ближайшие два года появится новый завод. На строительство объекта потратят около 10 миллиардов рублей, сообщают в правительстве региона.
Производство расширяет суражский завод, специализирующийся на выпуске гофрокартона.
По проекту новый завод будет выпускать продукцию для российских и зарубежных покупателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU