В Сураже построят завод за 10 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-29T10:33:26+03:00

Его возведение займет около двух лет

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В Сураже в ближайшие два года появится новый завод. На строительство объекта потратят около 10 миллиардов рублей, сообщают в правительстве региона.

Производство расширяет суражский завод, специализирующийся на выпуске гофрокартона.

По проекту новый завод будет выпускать продукцию для российских и зарубежных покупателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU