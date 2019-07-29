В Брянске отпраздновали День ВМФ

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-29T10:21:13+03:00

Праздник прошел на пляже у железнодорожного вокзала в Володарском районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске в воскресенье, 28 июля, отметили День Военно-морского флота. Праздник прошел на пляже у железнодорожного вокзала в Володарском районе. В половину девятого утра прошел митинг, гости возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову.

В 11.00 на пляже началась праздничная программа. У берегу прибыл Нептун с русалками, затем состоялось выступление самолетов и парашютистов, затем гостей ждали соревнования по армреслингу, гиревому спорту и подтягиванию на перекладине. А на площадке для пляжного волейбола в районе Октябрьского моста состоялось Первенство Володарского района по пляжному волейболу, а также Кубок ВМФ по аквабайку.

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ИСТОЧНИК KP.RU