В последний понедельник июля на Брянщину вернутся дожди
Днем будет до плюс 24 градусов
И снова дождь...Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Воскресная жара сменится пасмурной погодой. В понедельник, 29 июля, синоптики обещают небольшой похолодание: днем до плюс 19-24 градусов, ночью – 10-15 тепла.
Также днем и ночью будет лить дождь. Возможно, с грозой.
Ветер северный - 5-10 метров в секунду. При грозе местами порывы до 11-16 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU