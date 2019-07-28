В последний понедельник июля на Брянщину вернутся дожди

28 Июль 23:54 2019-07-28T23:54:11+03:00

И снова дождь... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем будет до плюс 24 градусов

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Воскресная жара сменится пасмурной погодой. В понедельник, 29 июля, синоптики обещают небольшой похолодание: днем до плюс 19-24 градусов, ночью – 10-15 тепла.

Также днем и ночью будет лить дождь. Возможно, с грозой.

Ветер северный - 5-10 метров в секунду. При грозе местами порывы до 11-16 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU