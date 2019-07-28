2019-07-28T16:13:26+03:00
Общество

В Брянске на Кургане Бессмертия развернули гигантский триколор

В субботу закончился региональный этап всероссийской акции
Ольга УМАРОВА
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Автор фото: vk.com, группа Брянского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".Автор фото: vk.com, группа Брянского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".
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В субботу, 27 июля, в парке имени 1000-летия Брянска прошла акция «Эстафета флага». Событие посвящено 350-летию отечественного триколора.

Как рассказали в пресс-службе Городского объединения паров культуры и отдыха, всероссийская акция началась 15 мая и продлится до 22 августа. На Брянщине она стартовала 12 июля в Почепском районе, после чего прошла в городах и селах области.

Региональный этап «Эстафеты флага» завершился в Брянске. Акцию провела всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России». Помимо общественников, участие приняли первые лица города и области, студенты, жители и гости Брянска.

Собравшиеся развернули огромную копию триколора. Затем на Кургане прошел праздничный концерт.

Завершится "Эстафета флага" 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, в Москве. В этот день собранные по всей стране флаги объединят в единое полотно. По предварительным подсчетам, его площадь превысит три тысячи квадратных метров и может попасть в российскую Книгу рекордов Гиннеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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